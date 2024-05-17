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Аладин®-Фармак таблетки 10 мг блистер в пачке, №30 - Запорожье (541644) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 66 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
30,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
28,91 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (3)
31,12
Экономия: -1,80 грн
29,32 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
26,07 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (1), блистер в пачке (2)
31,10
Экономия: -3,60 грн
27,50 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (4)
33,15
Экономия: -3,83 грн
29,32 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
31,86 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
28,91 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (2)
31,10
Экономия: -1,00 грн
30,10 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
31,08 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (3)
31,13
Экономия: -1,81 грн
29,32 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
Всего: блистер в пачке (2)
29,19 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (1)
33,10
Экономия: -3,00 грн
30,10 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (1)
30,36 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 28/9-Б
Всего: упаковка (1)
26,13 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Крепостная, 51
Всего: упаковка (2), блистер в пачке (2)
25,98 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (3)
33,15
Экономия: -3,83 грн
29,32 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, бульв. Центральный, 28
Всего: упаковка (2)
26,01 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (4)
32,64
Экономия: -3,32 грн
29,32 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Школьная / Крепостная, 42/10
Всего: упаковка (2)
29,70 грн