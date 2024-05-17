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Аладин®-Фармак таблетки 10 мг блистер в пачке, №30 - Одесса (541644) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 45 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (3)
32,14
Экономия: -2,82 грн
29,32 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (3)
31,12
Экономия: -1,80 грн
29,32 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 54
Всего: упаковка (1)
31,10
Экономия: -3,60 грн
27,50 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Всего: упаковка (1)
31,10
Экономия: -1,00 грн
30,10 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 52/1
Всего: упаковка (1)
31,10
Экономия: -3,60 грн
27,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (3)
30,98
Экономия: -1,66 грн
29,32 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (3)
31,12
Экономия: -1,80 грн
29,32 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 82
Всего: упаковка (3)
31,10
Экономия: -1,78 грн
29,32 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
29,49 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 143
Всего: упаковка (3)
31,80 грн
Аптека tas
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: таблетки (10)
28,91 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 70/54
Всего: блистер в пачке (2)
26,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Екатерининская, 72
Всего: упаковка (3)
30,81
Экономия: -1,49 грн
29,32 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (2)
26,91 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пушкинская, 83
Всего: упаковка (2)
31,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 51 мин
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 56
Всего: упаковка (3)
31,11
Экономия: -1,79 грн
29,32 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 71
Всего: упаковка (3)
33,15
Экономия: -3,83 грн
29,32 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 71
Всего: упаковка (2)
30,95
Экономия: -1,63 грн
29,32 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Канатная, 77
Всего: упаковка (3)
31,80
Экономия: -2,48 грн
29,32 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, пер. Семафорный, 4
Всего: упаковка (1)
31,10
Экономия: -3,60 грн
27,50 грн