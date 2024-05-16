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Аладин®-Фармак таблетки 10 мг блистер в пачке, №30 - Львов (541644) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 122 аптеках
Аптека сальве
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Открыто Закроется через 15 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: таблетки (10)
29,42 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (5)
31,12
Экономия: -1,80 грн
29,32 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (1)
31,10
Экономия: -3,60 грн
27,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (3)
31,80
Экономия: -2,48 грн
29,32 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (4)
31,13
Экономия: -1,81 грн
29,32 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1)
31,10
Экономия: -3,60 грн
27,50 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (3)
30,10
Экономия: -0,78 грн
29,32 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (3)
33,15
Экономия: -3,83 грн
29,32 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (4)
31,12
Экономия: -1,80 грн
29,32 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (6)
31,12
Экономия: -1,80 грн
29,32 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (3)
31,80
Экономия: -2,48 грн
29,32 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (5)
31,12
Экономия: -1,80 грн
29,32 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (4)
33,15
Экономия: -3,83 грн
29,32 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (3)
31,11
Экономия: -1,79 грн
29,32 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (3)
31,00
Экономия: -1,68 грн
29,32 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (3)
31,11
Экономия: -1,79 грн
29,32 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Львов, ул. Горской, 9
Всего: упаковка (1)
31,10
Экономия: -1,78 грн
29,32 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Июльская, 10
Всего: упаковка (3)
31,82
Экономия: -2,50 грн
29,32 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 153
Всего: упаковка (1)
31,10
Экономия: -3,60 грн
27,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бортнянского, 28
Всего: упаковка (2)
31,11
Экономия: -1,79 грн
29,32 грн