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Аладин®-Фармак таблетки 10 мг блистер в пачке, №30 - Киев (541644) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 448 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (3)
31,11
Экономия: -1,79 грн
29,32 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (2)
33,10
Экономия: -5,60 грн
27,50 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
29,67 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (30)
27,39 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Всего: упаковка (1)
31,10
Экономия: -3,60 грн
27,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (3)
31,12
Экономия: -1,80 грн
29,32 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: блистер в пачке (2)
12,75 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (5)
28,30
Экономия: -2,21 грн
26,09 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (1)
31,10
Экономия: -3,60 грн
27,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (2)
31,10
Экономия: -3,60 грн
27,50 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
27,21 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (1)
29,52 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
Всего: упаковка (2)
27,42 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
Всего: упаковка (2)
30,90
Экономия: -3,40 грн
27,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (3)
31,13
Экономия: -1,81 грн
29,32 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (1)
31,10
Экономия: -3,60 грн
27,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (1)
31,10
Экономия: -3,60 грн
27,50 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (4)
28,30
Экономия: -2,21 грн
26,09 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
Всего: упаковка (2)
31,10
Экономия: -3,60 грн
27,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 21
Всего: упаковка (2)
31,10
Экономия: -3,60 грн
27,50 грн