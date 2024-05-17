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Аладин®-Фармак таблетки 5 мг блистер в пачке, №50 - Запорожье (541639) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
34,50
Экономия: -3,90 грн
30,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Бочарова, 1
Всего: упаковка (2)
30,08 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 7
Всего: упаковка (1)
30,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 21
Всего: упаковка (2)
30,08 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (2)
30,08 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 22
Всего: упаковка (2)
30,08 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
Всего: упаковка (2)
30,08 грн
В других городах:
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Киевская, 147
Всего: упаковка (2)
31,58 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 40
Всего: упаковка (2)
12,50 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 51 мин
Никополь, ул. Княжеская, 83-В
Всего: упаковка (2)
31,58 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (2)
30,08 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Д
Всего: упаковка (1)
30,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 89
Всего: упаковка (2)
34,50
Экономия: -3,90 грн
30,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, ул. Дунайская, 41-В
Всего: упаковка (2)
30,08 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Покров, ул. Соборная, 11
Всего: упаковка (2)
30,08 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Каменское, просп. Свободы, 59
Всего: упаковка (2)
30,08 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 13
Всего: упаковка (5)
30,08 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 139-В
Всего: упаковка (2)
32,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Павлоград, просп. Шахтостроителей, 1/1-А
Всего: упаковка (2)
30,08 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Павлоград, ул. Шевченко, 67
Всего: упаковка (2)
30,08 грн