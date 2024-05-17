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Аладин®-Фармак таблетки 5 мг блистер в пачке, №50 - Одесса (541639) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Екатерининская, 72
Всего: упаковка (2)
34,30
Экономия: -3,70 грн
30,60 грн
Аптека tas
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 15
Всего: упаковка (2)
30,08 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, просп. Мира, 31-Б
Всего: упаковка (1)
30,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Овидиополь, ул. Шевченко Тараса, 226
Всего: упаковка (1)
34,50
Экономия: -3,90 грн
30,60 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Соборная, 7
Всего: упаковка (2)
30,08 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 42-А/1
Всего: упаковка (1)
30,60 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Николаев, просп. Мира, 2-Г
Всего: упаковка (1)
34,50 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Первомайск, ул. Корабельная, 17-А
Всего: упаковка (2)
30,08 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 21 мин
Долинская, ул. Центральная, 144
Всего: упаковка (2)
34,50
Экономия: -3,90 грн
30,60 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Соборная, 27-Б
Всего: упаковка (3)
30,08 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Соборная, 1-А
Всего: таблетки (30)
30,60 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 21 мин
Зеленодольск, ул. Праздничная, 17/19
Всего: упаковка (2)
30,08 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: упаковка (2)
30,08 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 21 мин
Умань, ул. Тищика, 38
Всего: упаковка (1)
30,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Умань, ул. Европейская, 60-Б
Всего: упаковка (2)
34,50
Экономия: -3,90 грн
30,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
Всего: упаковка (2)
34,50
Экономия: -3,90 грн
30,60 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
Всего: упаковка (2)
30,08 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21
Всего: упаковка (2)
30,08 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 21 мин
Христиновка, перек. Первомайская / Шухевича, 23/46
Всего: упаковка (2)
34,48
Экономия: -3,88 грн
30,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Тальное, ул. Соборная, 20
Всего: таблетки (30)
30,60 грн