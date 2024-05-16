Аладин®-Фармак таблетки 5 мг блистер в пачке, №50 - Львов (541639) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 18 аптеках
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Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 16
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Перемышляны, ул. Галицкая, 45
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Великие Мосты, ул. Львовская, 66
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Судовая Вишня, пл. Франко Ивана, 1
Аптека сальве
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Жидачов, ул. Ярослава Мудрого, 11/1
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:30
Ходоров, ул. Хмельницкого Богдана, 65/1
Семейная аптека
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, пл. Роксоланы, 28
Здорова родина
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Бандеры Степана, 11
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Мед-сервис
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Стрый, ул. Торговица, 1/10
Здорова родина
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Радехов, ул. Львовская, 1-А
Ощад аптека
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Самбор, ул. Лемковская, 3-Б