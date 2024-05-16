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Аладин®-Фармак таблетки 5 мг блистер в пачке, №50 - Львов (541639) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках
Аптека сальве
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Открыто Закроется через 15 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (3)
30,49
Экономия: -0,22 грн
30,27 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
Всего: упаковка (4)
34,50 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (2)
34,50 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 115
Всего: упаковка (1)
29,78 грн
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Перфецкого, 1
Всего: упаковка (1)
30,60 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 24
Всего: упаковка (2)
31,00 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:30
Львов, ул. Зубровская, 38
Всего: упаковка (3)
12,70 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Лысенко Николая, 5
Всего: упаковка (1)
28,41 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 69-А
Всего: упаковка (1)
28,41 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Панча Петра, 18-В
Всего: упаковка (1)
28,08 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Лычаковская, 117
Всего: упаковка (1)
28,08 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Тернопольская, 21-Е
Всего: упаковка (1)
16,24 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Замарстыновская, 170-М
Всего: упаковка (1)
28,41 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Городоцкая, 212
Всего: упаковка (1)
28,41 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Научная, 47
Всего: таблетки (40)
32,08 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Драгана, 1
Всего: упаковка (1)
26,12 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Величковского, 38
Всего: упаковка (1)
28,41 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Антонича, 26
Всего: упаковка (1)
28,08 грн
В других городах:
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Винники, ул. Винная Гора, 5
Всего: упаковка (2)
34,50
Экономия: -3,90 грн
30,60 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
32,55 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Перемышляны, ул. Галицкая, 45
Всего: таблетки (20)
28,17
Экономия: -0,03 грн
28,14 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Великие Мосты, ул. Львовская, 66
Всего: упаковка (2)
30,43
Экономия: -0,16 грн
30,27 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Судовая Вишня, пл. Франко Ивана, 1
Всего: упаковка (2)
29,72 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 08:00
Жидачов, ул. Ярослава Мудрого, 11/1
Всего: упаковка (1)
16,32
Экономия: -0,01 грн
16,31 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:30
Ходоров, ул. Хмельницкого Богдана, 65/1
Всего: упаковка (1)
15,73
Экономия: -0,10 грн
15,63 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, пл. Роксоланы, 28
Всего: упаковка (1)
16,30 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Бандеры Степана, 11
Всего: упаковка (2)
32,25
Экономия: -0,11 грн
32,14 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (2)
31,46
Экономия: -0,40 грн
31,06 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Стрый, ул. Торговица, 1/10
Всего: упаковка (2)
30,08 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Радехов, ул. Львовская, 1-А
Всего: упаковка (1)
31,37
Экономия: -0,40 грн
30,97 грн
Ощад аптека
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Открыто Круглосуточно
Самбор, ул. Лемковская, 3-Б
Всего: упаковка (2)
33,40
Экономия: -2,80 грн
30,60 грн