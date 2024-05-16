Аладин®-Фармак таблетки 5 мг блистер в пачке, №50 - Харьков (541639) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 14 аптеках
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Харьков, пл. Конституции, 1
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Харьков, просп. Гагарина, 26
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Харьков, просп. Науки, 38
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Харьков, пер. Расторгуевский, 2
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Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Ощад аптека
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Харьков, просп. Байрона, 183
Мед-сервис
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Харьков, просп. Победы, 50-Е
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Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Мед-сервис
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Харьков, просп. Героев Харькова, 256-А
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Харьков, просп. Героев Харькова, 256
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Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 88-Б
Мед-сервис
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Харьков, бульв. Грицевца Сергея, 1-А
Астарта
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Харьков, просп. Байрона, 9
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Класна аптека
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Харьков, ул. Грицевца Сергея, 29
Мед-сервис
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Чугуев, бульв. Комарова Космонавта, 3
Эконом аптека
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Чугуев, ул. Древний вал, 32
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, пл. Базарная, -
Мед-сервис
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Всего: упаковка (2)
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Красноград, ул. Полтавская, 91
Подорожник
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Всего: таблетки (40)
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Ахтырка, ул. Левченко, 21
Мед-сервис
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Всего: упаковка (2)
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Полтава, просп. Мира, 30-А
Мед-сервис
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Полтава, ул. Шевченко Тараса, 37
Подорожник
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Полтава, ул. Соборности, 66-В