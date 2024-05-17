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Аладин®-Фармак таблетки 5 мг блистер в пачке, №30 - Запорожье (541638) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 44 аптеках
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (2)
18,87 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (4)
20,96
Экономия: -1,77 грн
19,19 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (4)
21,65
Экономия: -2,46 грн
19,19 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
18,87 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
21,60
Экономия: -2,10 грн
19,50 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (3)
20,30
Экономия: -1,11 грн
19,19 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (6)
20,52
Экономия: -1,33 грн
19,19 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (3)
20,98
Экономия: -1,79 грн
19,19 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (3)
21,03
Экономия: -1,84 грн
19,19 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Бочарова, 1
Всего: упаковка (1)
18,87 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (3)
20,30
Экономия: -1,11 грн
19,19 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
18,87 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 68
Всего: упаковка (1)
18,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 51 мин
Запорожье, ул. Базарная, 9-Б
Всего: упаковка (3)
20,29
Экономия: -1,10 грн
19,19 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
Всего: блистер в пачке (2)
18,30 грн
Аптека
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Открыто Закроется через 51 мин
Запорожье, перек. Святого Николая / Почтовая, 6/25
Всего: упаковка (5)
21,65
Экономия: -2,46 грн
19,19 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 2-А
Всего: упаковка (2)
18,87 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 51 мин
Запорожье, просп. Соборный, 6
Всего: упаковка (1)
17,10 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:45
Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 20-Б
Всего: упаковка (1)
21,60
Экономия: -2,10 грн
19,50 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 17
Всего: упаковка (1)
17,20 грн