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Бетамакс таблетки 50 мг блистер, №30 - Запорожье (437245) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 152 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
233,50 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (1)
184,80
Экономия: -27,30 грн
157,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
245,91
Экономия: -11,91 грн
234,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
310,99
Экономия: -21,81 грн
289,18 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
220,93 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
253,99
Экономия: -44,70 грн
209,29 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
189,00
Экономия: -31,50 грн
157,50 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
233,50 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: таблетки (20)
241,99
Экономия: -32,70 грн
209,29 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
313,47 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1), блистер (2)
288,35
Экономия: -12,65 грн
275,70 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: таблетки (10)
168,00
Экономия: -10,50 грн
157,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
233,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
233,44
Экономия: -18,98 грн
214,46 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
233,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1), блистер (2)
201,71
Экономия: -10,01 грн
191,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1), блистер (1)
224,13
Экономия: -11,42 грн
212,71 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: блистер (1)
265,62 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2), блистер (2)
311,73
Экономия: -35,90 грн
275,83 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1), блистер (1)
235,73
Экономия: -17,12 грн
218,61 грн