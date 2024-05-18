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Бетамакс таблетки 200 мг блистер, №30 - Запорожье (437243) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 62 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
342,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
384,63
Экономия: -65,11 грн
319,52 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
282,12
Экономия: -27,69 грн
254,43 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
371,88 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
293,99
Экономия: -53,73 грн
240,26 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
273,00
Экономия: -36,00 грн
237,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
342,70 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
342,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: таблетки (10)
396,58
Экономия: -17,40 грн
379,18 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
342,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
342,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
342,70 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
342,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
342,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
417,27
Экономия: -28,79 грн
388,48 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: таблетки (10)
387,75
Экономия: -14,59 грн
373,16 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
342,70 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
342,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
443,52
Экономия: -65,52 грн
378,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
342,70 грн