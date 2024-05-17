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Алотендин таблетки 5 мг/10 мг блистер, №30 - Запорожье (136865) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 122 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется через 52 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
326,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
326,80 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: таблетки (20)
348,76
Экономия: -41,01 грн
307,75 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
299,82 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
333,99
Экономия: -25,47 грн
308,52 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
366,00
Экономия: -47,70 грн
318,30 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: блистер (1)
324,03 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
326,80 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
326,99
Экономия: -18,47 грн
308,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
357,38
Экономия: -31,65 грн
325,73 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: таблетки (20)
299,82 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
326,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: таблетки (20)
354,05
Экономия: -37,55 грн
316,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: таблетки (20)
348,76
Экономия: -40,25 грн
308,51 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
345,90
Экономия: -34,40 грн
311,50 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
326,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
326,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
338,24
Экономия: -20,10 грн
318,14 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
326,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: таблетки (20)
360,46
Экономия: -47,49 грн
312,97 грн