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Алотендин таблетки 5 мг/5 мг блистер, №30 - Запорожье (136853) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 182 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется через 52 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (168)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
275,30 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
281,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (3)
280,28
Экономия: -30,38 грн
249,90 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1), блистер (1)
288,78
Экономия: -33,61 грн
255,17 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
262,59 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
276,99
Экономия: -21,62 грн
255,37 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
297,00
Экономия: -40,50 грн
256,50 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
251,79 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (168)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
275,30 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: блистер (1)
299,20
Экономия: -43,50 грн
255,70 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
268,99
Экономия: -13,62 грн
255,37 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1), блистер (2)
279,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1), блистер (2)
291,81
Экономия: -37,42 грн
254,39 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
271,59 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (168)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
275,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
288,25
Экономия: -38,33 грн
249,92 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
286,74
Экономия: -38,73 грн
248,01 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (2)
288,00
Экономия: -28,50 грн
259,50 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (168)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
275,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1), блистер (2)
312,50
Экономия: -50,58 грн
261,92 грн