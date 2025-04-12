Нейротропин-Мексибел (Neurotropine-Mexibel)
Нейротропин-Мексибел инструкция по применению
Состав
действующее вещество: methylethylpyridinol succinate;
1 мл содержит метилэтилпиридинола сукцината 50 мг;
вспомогательные вещества: натрия сульфит безводный, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инъекций.
Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная или желтоватая по цвету жидкость.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, влияющие на нервную систему.
Код АТС N07X X.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Нейротропин-Мексибел является ингибитором свободнорадикальных процессов, мембранопротектором, оказывает антигипоксическое, стресс-протекторное, ноотропное, противосудорожное и анксиолитическое действие.
Препарат повышает резистентность организма к воздействию различных повреждающих факторов, к кислородозависимым патологическим состояниям (шок, гипоксия и ишемия, нарушения мозгового кровообращения, интоксикация алкоголем и антипсихотическими средствами (нейролептиками)).
Препарат улучшает мозговой метаболизм и кровоснабжение головного мозга, улучшает микроциркуляцию и реологические свойства крови, уменьшает агрегацию тромбоцитов. Стабилизирует мембранные структуры клеток крови (эритроцитов и тромбоцитов). Оказывает гиполипидемическое действие, уменьшает содержание общего холестерина и липопротеидов низкой плотности. Уменьшает ферментативную токсемию и эндогенную интоксикацию при остром панкреатите.
Механизм действия обусловлен его антиоксидантным и мембранопротекторным действием. Он ингибирует перекисное окисление липидов, повышает активность супероксидоксидазы, повышает соотношение «липид-белок», уменьшает вязкость мембраны. Модулирует активность мембраносвязанных ферментов (кальцийнезависимой фосфодиэстеразы, аденилатциклазы, ацетилхолинэстеразы), рецепторных комплексов (бензодиазепинового, ГАМК, ацетилхолинового), что усиливает их способность связываться с лигандами, способствует сохранению структурно-функциональной организации биомембран, транспортировке нейромедиаторов и улучшению синаптической передачи. Нейротропин-Мексибел повышает содержание в головном мозге дофамина. Вызывает усиление компенсаторной активации аэробного гликолиза и снижение степени угнетения окислительных процессов в цикле Кребса в условиях гипоксии с увеличением содержания АТФ и креатинфосфата, активацию энергосинтезирующих функций митохондрий, стабилизацию клеточных мембран.
Фармакокинетика.
При введении препарат определяется в плазме крови в течение 4 часов после введения. Период достижения максимальной концентрации составляет 0,45–0,5 часа. Максимальная концентрация при дозах 400–500 мг — 3,5–4 мкг/мл. Нейротропин-Мексибел быстро переходит из кровеносного русла в органы и ткани и быстро выводится из организма. Выводится из организма с мочой, в основном в глюкуроноконьюгированной форме и в незначительных количествах — в неизмененном виде.
Показания
Острые нарушения мозгового кровообращения;
черепно-мозговая травма, последствия черепно-мозговых травм;
дисциркуляторная энцефалопатия;
синдром вегетативной дистонии;
легкие когнитивные расстройства атеросклеротического генеза;
тревожные расстройства при невротических и неврозоподобных состояниях;
острый инфаркт миокарда (с первых суток), в составе комплексной терапии;
первичная открытоугольная глаукома различных стадий, в составе комплексной терапии;
купирование абстинентного синдрома при алкоголизме с преобладанием неврозоподобных и вегетативно-сосудистых расстройств;
острая интоксикация антипсихотическими средствами;
острые гнойно-воспалительные процессы в брюшной полости (острый некротический панкреатит, перитонит) в составе комплексной терапии.
Противопоказания
Острое нарушение функции печени и почек, повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Нейротропин-Мексибел усиливает действие бензодиазепиновых анксиолитиков, противосудорожных средств (карбамазепин), противопаркинсонических средств (леводопа). Уменьшает токсический эффект этилового спирта.
Особенности применения
В отдельных случаях, особенно у предрасположенных пациентов, у пациентов с бронхиальной астмой при повышенной чувствительности к сульфитам, возможно развитие тяжелых реакций гиперчувствительности.
С осторожностью следует применять у больных с диабетической ретинопатией (курс не должен превышать 7–10 дней) в связи со свойством усиливать пролиферативные процессы. После завершения парентерального введения, для поддержания достигнутого эффекта рекомендуется продолжить применение препарата внутрь в виде таблеток.
В ходе лечения необходимо контролировать артериальное давление и свертываемость крови.
Способ применения и дозы
Нейротропин-Мексибел назначают внутримышечно или внутривенно (струйно, капельно). Дозы подбирают индивидуально. При инфузионном cпocoбе введения препарат следует разводить в 0,9% растворе натрия хлорида (200 мл). Начинать лечение взрослых с дозы 50–100 мг 1–3 раза в сутки, постепенно повышая дозу до получения терапевтического эффекта. Струйно препарат вводить медленно в течение 5–7 минут, капельно — со скоростью 40–60 капель в 1 минуту. Максимальная суточная доза не должна превышать 1200 мг.
При острых нарушениях мозгового кровообращения Нейротропин-Мексибел следует назначать в комплексной терапии в первые 10–14 дней внутривенно струйно или капельно взрослым по 200–500 мг 1 раз в сутки, затем внутримышечно по 200–250 мг 2–3 раза в сутки. Срок лечения составляет 14 дней.
При черепно-мозговой травме и последствиях черепно-мозговой травмы Нейротропин-Мексибел следует назначать в комплексной терапии капельно в дозе 200–500 мг 2–4 раза в сутки в течение 10–15 дней.
При дисциркуляторной энцефалопатии в фазе декомпенсации Нейротропин-Мексибел следует назначать внутривенно струйно или капельно в дозе 200–500 мг 1–2 раза в сутки в течение 14 дней. Затем препарат вводить внутримышечно по 100–250 мг в сутки в течение 2 недель.
Для курсовой профилактики дисциркуляторной энцефалопатии препарат взрослым вводить внутримышечно по 200–250 мг 2 раза в сутки в течение 10–14 дней.
При легких когнитивных нарушениях у больных пожилого возраста и при тревожных состояниях препарат назначать внутримышечно в дозе 100–300 мг в сутки в течение 14–30 дней.
При абстинентном алкогольном синдроме Нейротропин-Мексибел вводить в дозе 200–500 мг внутривенно капельно или внутримышечно 2–3 раза в сутки в течение 5–7 дней.
При остром инфаркте миокарда в составе комплексного лечения Нейротропин-Мексибел вводить внутривенно или внутримышечно в течение 14 дней на фоне традиционного лечения инфаркта миокарда, что включает нитраты, блокаторы β-адренорецепторов, ингибиторы АПФ, тромболитики, антикоагулянтные и антиагрегантными средства, а также симпатомиметики по показаниям. В первые 5 суток для достижения максимального эффекта, препарат следует вводить внутривенно, в последующие 9 суток Нейротропин-Мексибел можно вводить внутримышечно.
Внутривенное введение препарата проводят путем капельной инфузии, медленно (с целью предотвращения побочных эффектов) на 0,9% растворе натрия хлорида или 5% растворе глюкозы (глюкозы) в объеме 100–150 мл в течение 30–90 минут. При необходимости возможно медленное струйное введение препарата, продолжительностью не менее 5 минут.
Введение препарата (внутривенно или внутримышечно) осуществляют 3 раза в сутки, каждые 8 часов. Суточная терапевтическая доза составляет 6–9 мг/кг массы тела, разовая доза — 2–3 мг/кг массы тела. Максимальная суточная доза не должна превышать 800 мг, разовая — 250 мг.
При открытоугольной глаукоме разной степени в составе комплексного лечения Нейротропин-Мексибел вводят внутримышечно по 100–300 мг/сут, 1–3 раза в сутки в течение 14 суток.
При острой интоксикации антипсихотическими средствами препарат вводят внутривенно в дозе 200–500 мг в сутки в течение 7–14 дней.
При острых гнойно-воспалительных процессах брюшной полости (острый некротический панкреатит, перитонит) препарат назначать в первые сутки как в предоперационном, так и в послеоперационный период. Дозы зависят от формы и тяжести заболевания, распространенности процесса, вариантов клинического течения. Отмену препарата следует проводить постепенно, только после устойчивого положительного клинико-лабораторного эффекта.
При остром отечном (интерстициальном) панкреатите Нейротропин-Мексибел назначать взрослым по 200–500 мг 3 раза в сутки внутривенно капельно (в 0,9% растворе натрия хлорида) и внутримышечно. Легкая степень тяжести некротического панкреатита: по 100–200 мг 3 раза в сутки внутривенно капельно (в 0,9% растворе натрия хлорида) и внутримышечно. Средняя степень тяжести: взрослым — по 200 мг 3 раза в сутки внутривенно капельно (в 0,9% растворе натрия хлорида). Тяжелое течение: в пульс-дозировке 800 мг в сутки при двукратном введении; далее — по 200–500 мг 2 раза в сутки с постепенным снижением суточной дозы. Очень тяжелое течение: в начальной дозе 800 мг в сутки до устойчивого купирования проявления панкреатогенного шока, после стабилизации состояния — по 300–500 мг 2 раза в сутки внутривенно капельно (в 0,9% растворе натрия хлорида) с постепенным снижением суточной дозы.
Дети
Безопасность и эффективность не установлены, поэтому детям препарат не следует применять.
Побочные реакции
Желудочно-кишечные расстройства: тошнота, сухость слизистой оболочки рта, металлический привкус во рту, метеоризм, диарея.
Неврологические расстройства: сонливость, нарушение процесса засыпания, чувство тревоги, эмоциональная реактивность, головная боль, нарушение координации.
Сосудистые расстройства: повышение артериального давления, снижение артериального давления.
Со стороны иммунной системы: аллергические реакции, включая кожную сыпь, крапивницу, отек Квинке, гиперемия и зуд кожи, возможны тяжелые реакции гиперчувствительности, бронхоспазм.
Другие: аллергические реакции, дистальный гипергидроз.
При внутривенном введении, особенно струйном, возможно ощущение жара во всем теле, неприятного запаха, першение в горле и дискомфорта в грудной клетке, одышка, сердцебиение, тахикардия, тремор, гиперемии лица. Как правило, указанные явления связаны с высокой скоростью введения препарата и имеют кратковременный характер.
На фоне длительного введения препарата возможны слабость, периферические отеки, изменения в месте введения.
Срок годности
3 года.
Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C.
Хранить в недоступном для детей месте
Упаковка
По 2 мл в ампуле; по 5 ампул в блистере. По 2 блистера в пачке из картона.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
РУП «Белмедпрепараты».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Республика Беларусь, 220007, г. Минск, ул. Фабрициуса, 30.