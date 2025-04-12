Нейротропин-Мексибел назначают внутримышечно или внутривенно (струйно, капельно). Дозы подбирают индивидуально. При инфузионном cпocoбе введения препарат следует разводить в 0,9% растворе натрия хлорида (200 мл). Начинать лечение взрослых с дозы 50–100 мг 1–3 раза в сутки, постепенно повышая дозу до получения терапевтического эффекта. Струйно препарат вводить медленно в течение 5–7 минут, капельно — со скоростью 40–60 капель в 1 минуту. Максимальная суточная доза не должна превышать 1200 мг.

При острых нарушениях мозгового кровообращения Нейротропин-Мексибел следует назначать в комплексной терапии в первые 10–14 дней внутривенно струйно или капельно взрослым по 200–500 мг 1 раз в сутки, затем внутримышечно по 200–250 мг 2–3 раза в сутки. Срок лечения составляет 14 дней.

При черепно-мозговой травме и последствиях черепно-мозговой травмы Нейротропин-Мексибел следует назначать в комплексной терапии капельно в дозе 200–500 мг 2–4 раза в сутки в течение 10–15 дней.

При дисциркуляторной энцефалопатии в фазе декомпенсации Нейротропин-Мексибел следует назначать внутривенно струйно или капельно в дозе 200–500 мг 1–2 раза в сутки в течение 14 дней. Затем препарат вводить внутримышечно по 100–250 мг в сутки в течение 2 недель.

Для курсовой профилактики дисциркуляторной энцефалопатии препарат взрослым вводить внутримышечно по 200–250 мг 2 раза в сутки в течение 10–14 дней.

При легких когнитивных нарушениях у больных пожилого возраста и при тревожных состояниях препарат назначать внутримышечно в дозе 100–300 мг в сутки в течение 14–30 дней.

При абстинентном алкогольном синдроме Нейротропин-Мексибел вводить в дозе 200–500 мг внутривенно капельно или внутримышечно 2–3 раза в сутки в течение 5–7 дней.

При остром инфаркте миокарда в составе комплексного лечения Нейротропин-Мексибел вводить внутривенно или внутримышечно в течение 14 дней на фоне традиционного лечения инфаркта миокарда, что включает нитраты, блокаторы β-адренорецепторов, ингибиторы АПФ, тромболитики, антикоагулянтные и антиагрегантными средства, а также симпатомиметики по показаниям. В первые 5 суток для достижения максимального эффекта, препарат следует вводить внутривенно, в последующие 9 суток Нейротропин-Мексибел можно вводить внутримышечно.

Внутривенное введение препарата проводят путем капельной инфузии, медленно (с целью предотвращения побочных эффектов) на 0,9% растворе натрия хлорида или 5% растворе глюкозы (глюкозы) в объеме 100–150 мл в течение 30–90 минут. При необходимости возможно медленное струйное введение препарата, продолжительностью не менее 5 минут.

Введение препарата (внутривенно или внутримышечно) осуществляют 3 раза в сутки, каждые 8 часов. Суточная терапевтическая доза составляет 6–9 мг/кг массы тела, разовая доза — 2–3 мг/кг массы тела. Максимальная суточная доза не должна превышать 800 мг, разовая — 250 мг.

При открытоугольной глаукоме разной степени в составе комплексного лечения Нейротропин-Мексибел вводят внутримышечно по 100–300 мг/сут, 1–3 раза в сутки в течение 14 суток.

При острой интоксикации антипсихотическими средствами препарат вводят внутривенно в дозе 200–500 мг в сутки в течение 7–14 дней.

При острых гнойно-воспалительных процессах брюшной полости (острый некротический панкреатит, перитонит) препарат назначать в первые сутки как в предоперационном, так и в послеоперационный период. Дозы зависят от формы и тяжести заболевания, распространенности процесса, вариантов клинического течения. Отмену препарата следует проводить постепенно, только после устойчивого положительного клинико-лабораторного эффекта.

При остром отечном (интерстициальном) панкреатите Нейротропин-Мексибел назначать взрослым по 200–500 мг 3 раза в сутки внутривенно капельно (в 0,9% растворе натрия хлорида) и внутримышечно. Легкая степень тяжести некротического панкреатита: по 100–200 мг 3 раза в сутки внутривенно капельно (в 0,9% растворе натрия хлорида) и внутримышечно. Средняя степень тяжести: взрослым — по 200 мг 3 раза в сутки внутривенно капельно (в 0,9% растворе натрия хлорида). Тяжелое течение: в пульс-дозировке 800 мг в сутки при двукратном введении; далее — по 200–500 мг 2 раза в сутки с постепенным снижением суточной дозы. Очень тяжелое течение: в начальной дозе 800 мг в сутки до устойчивого купирования проявления панкреатогенного шока, после стабилизации состояния — по 300–500 мг 2 раза в сутки внутривенно капельно (в 0,9% растворе натрия хлорида) с постепенным снижением суточной дозы.