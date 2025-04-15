Киев
Валусал® (Valusal®)

Валусал® (Valusal®)

Львов (адрес не указан)
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В городах рядом
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 6 мин
Тернополь, ул. Хмельницкого Богдана, 11
118.1 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
226,01 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 6 мин
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
121.1 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
207,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 6 мин
Луцк, просп. Воли, 4
137.3 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
213,90
Экономия при брони: -18,00 грн
195,90 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
469.6 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
325,44
Экономия при брони: -49,47 грн
275,97 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
475.8 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
192,00
Экономия при брони: -3,84 грн
188,16 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
476.3 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
213,00
Экономия при брони: -22,00 грн
191,00 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
477.1 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
233,74
Экономия при брони: -35,53 грн
198,21 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
582.2 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
208,00
Экономия при брони: -18,00 грн
190,00 грн
Адмирал
Открыто
Круглосуточно
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
625.8 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
189,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 6 мин
Одесса, ул. Королева Академика, 49
627.9 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
213,90
Экономия при брони: -8,60 грн
205,30 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 6 мин
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
778.3 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
206,00
Экономия при брони: -21,00 грн
185,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
851.4 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
215,66
Экономия при брони: -21,66 грн
194,00 грн
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