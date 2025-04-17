Киев
Валусал® (Valusal®)

Валусал® (Valusal®)

Чернигов (адрес не указан)
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В городах рядом
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
127.8 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
233,74
Экономия при брони: -35,53 грн
198,21 грн
Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
128.7 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
192,00
Экономия при брони: -3,84 грн
188,16 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
130.3 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
216,00
Экономия при брони: -22,00 грн
194,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
130.3 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
216,00
Экономия при брони: -22,00 грн
194,00 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
130.9 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
325,44
Экономия при брони: -49,47 грн
275,97 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
237.1 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
208,00
Экономия при брони: -18,00 грн
190,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
398.4 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
206,00
Экономия при брони: -21,00 грн
185,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Луцк, просп. Воли, 4
424.3 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
213,90
Экономия при брони: -19,70 грн
194,20 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
453.1 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
207,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Хмельницкого Богдана, 11
456.5 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
226,01 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
500.7 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
224,15
Экономия при брони: -30,15 грн
194,00 грн
Адмирал
Открыто
Круглосуточно
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
564.2 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
189,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Королева Академика, 49
569.0 км
Валусал® гель 25 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
213,90
Экономия при брони: -8,60 грн
205,30 грн
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