Киев
Индираб вакцина антирабическая очищенная инактивированная (Indirab purified inactivated rabies vaccine)

Индираб вакцина антирабическая очищенная инактивированная (Indirab purified inactivated rabies vaccine)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 1 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Индираб вакцина антирабическая очищенная инактивированная порошок лиофилизированный д/приготовления раствора д/инъекц. 2.5 МЕ/1 доза флакон 0.5 мл №1
Фарма Лайф
684,97
Экономия при брони: -26,28 грн
658,69 грн
В городах рядом
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Желтые Воды, ул. Казацкой Славы, 29/46
294.8 км
Индираб вакцина антирабическая очищенная инактивированная порошок лиофилизированный д/приготовления раствора д/инъекц. 2.5 МЕ/1 доза флакон 0.5 мл №1
Фарма Лайф
662,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Каменка, ул. Защитников Украины, 39
303.0 км
Индираб вакцина антирабическая очищенная инактивированная порошок лиофилизированный д/приготовления раствора д/инъекц. 2.5 МЕ/1 доза флакон 0.5 мл №1
Фарма Лайф
662,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Рустави, 13
342.3 км
Индираб вакцина антирабическая очищенная инактивированная порошок лиофилизированный д/приготовления раствора д/инъекц. 2.5 МЕ/1 доза флакон 0.5 мл №1
Фарма Лайф
687,22
Экономия при брони: -28,53 грн
658,69 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Варва, ул. Мира, 48-В
469.8 км
Индираб вакцина антирабическая очищенная инактивированная порошок лиофилизированный д/приготовления раствора д/инъекц. 2.5 МЕ/1 доза флакон 0.5 мл №1
Фарма Лайф
662,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Подволочиск, ул. Патриарха Мстислава, 102
478.8 км
Индираб вакцина антирабическая очищенная инактивированная порошок лиофилизированный д/приготовления раствора д/инъекц. 2.5 МЕ/1 доза флакон 0.5 мл №1
Фарма Лайф
662,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Нежин, ул. Станислава Прощенко, 21-Г/1
516.3 км
Индираб вакцина антирабическая очищенная инактивированная порошок лиофилизированный д/приготовления раствора д/инъекц. 2.5 МЕ/1 доза флакон 0.5 мл №1
Фарма Лайф
662,60 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Тернополь, ул. Бродовская, 5
509.8 км
Индираб вакцина антирабическая очищенная инактивированная порошок лиофилизированный д/приготовления раствора д/инъекц. 2.5 МЕ/1 доза флакон 0.5 мл №1
Фарма Лайф
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