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Индираб вакцина антирабическая очищенная инактивированная (Indirab purified inactivated rabies vaccine)
Индираб вакцина антирабическая очищенная инактивированная (Indirab purified inactivated rabies vaccine)
Николаев
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Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
108.0 км
Индираб вакцина антирабическая очищенная инактивированная порошок лиофилизированный д/приготовления раствора д/инъекц. 2.5 МЕ/1 доза флакон 0.5 мл №1
Фарма Лайф
688,81
Экономия при брони:
-30,12 грн
658,69
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Желтые Воды, ул. Казацкой Славы, 29/46
192.9 км
Индираб вакцина антирабическая очищенная инактивированная порошок лиофилизированный д/приготовления раствора д/инъекц. 2.5 МЕ/1 доза флакон 0.5 мл №1
Фарма Лайф
662,60
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Варва, ул. Мира, 48-В
399.1 км
Индираб вакцина антирабическая очищенная инактивированная порошок лиофилизированный д/приготовления раствора д/инъекц. 2.5 МЕ/1 доза флакон 0.5 мл №1
Фарма Лайф
662,60
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Подволочиск, ул. Патриарха Мстислава, 102
520.0 км
Индираб вакцина антирабическая очищенная инактивированная порошок лиофилизированный д/приготовления раствора д/инъекц. 2.5 МЕ/1 доза флакон 0.5 мл №1
Фарма Лайф
662,60
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Тернополь, ул. Бродовская, 5
555.1 км
Индираб вакцина антирабическая очищенная инактивированная порошок лиофилизированный д/приготовления раствора д/инъекц. 2.5 МЕ/1 доза флакон 0.5 мл №1
Фарма Лайф
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