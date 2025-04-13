Киев
Индираб вакцина антирабическая очищенная инактивированная (Indirab purified inactivated rabies vaccine)

Индираб вакцина антирабическая очищенная инактивированная (Indirab purified inactivated rabies vaccine)

Киев (адрес не указан)
Искать на карте
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается через 44 мин
Нежин, ул. Гоголя, 8
116.5 км
Индираб вакцина антирабическая очищенная инактивированная порошок лиофилизированный д/приготовления раствора д/инъекц. 2.5 МЕ/1 доза флакон 0.5 мл №1
Фарма Лайф
662,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 44 мин
Нежин, ул. Станислава Прощенко, 21-Г/1
117.7 км
Индираб вакцина антирабическая очищенная инактивированная порошок лиофилизированный д/приготовления раствора д/инъекц. 2.5 МЕ/1 доза флакон 0.5 мл №1
Фарма Лайф
662,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 44 мин
Черкассы, ул. Рустави, 13
154.5 км
Индираб вакцина антирабическая очищенная инактивированная порошок лиофилизированный д/приготовления раствора д/инъекц. 2.5 МЕ/1 доза флакон 0.5 мл №1
Фарма Лайф
700,20
Экономия при брони: -41,51 грн
658,69 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 44 мин
Варва, ул. Мира, 48-В
155.5 км
Индираб вакцина антирабическая очищенная инактивированная порошок лиофилизированный д/приготовления раствора д/инъекц. 2.5 МЕ/1 доза флакон 0.5 мл №1
Фарма Лайф
662,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 44 мин
Каменка, ул. Защитников Украины, 39
193.7 км
Индираб вакцина антирабическая очищенная инактивированная порошок лиофилизированный д/приготовления раствора д/инъекц. 2.5 МЕ/1 доза флакон 0.5 мл №1
Фарма Лайф
662,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 44 мин
Желтые Воды, ул. Казацкой Славы, 29/46
317.7 км
Индираб вакцина антирабическая очищенная инактивированная порошок лиофилизированный д/приготовления раствора д/инъекц. 2.5 МЕ/1 доза флакон 0.5 мл №1
Фарма Лайф
662,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 44 мин
Подволочиск, ул. Патриарха Мстислава, 102
329.1 км
Индираб вакцина антирабическая очищенная инактивированная порошок лиофилизированный д/приготовления раствора д/инъекц. 2.5 МЕ/1 доза флакон 0.5 мл №1
Фарма Лайф
662,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
443.0 км
Индираб вакцина антирабическая очищенная инактивированная порошок лиофилизированный д/приготовления раствора д/инъекц. 2.5 МЕ/1 доза флакон 0.5 мл №1
Фарма Лайф
708,08
Экономия при брони: -49,39 грн
658,69 грн
Аптека
Закрыто
Открывается через 14 мин
Тернополь, ул. Бродовская, 5
365.4 км
Индираб вакцина антирабическая очищенная инактивированная порошок лиофилизированный д/приготовления раствора д/инъекц. 2.5 МЕ/1 доза флакон 0.5 мл №1
Фарма Лайф
ГлавнаяКорзинаИзбранное