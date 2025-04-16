Киев
Индираб вакцина антирабическая очищенная инактивированная (Indirab purified inactivated rabies vaccine)

Индираб вакцина антирабическая очищенная инактивированная (Indirab purified inactivated rabies vaccine)

Кривой Рог (адрес не указан)
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Желтые Воды, ул. Казацкой Славы, 29/46
48.9 км
Индираб вакцина антирабическая очищенная инактивированная порошок лиофилизированный д/приготовления раствора д/инъекц. 2.5 МЕ/1 доза флакон 0.5 мл №1
Фарма Лайф
662,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
256.0 км
Индираб вакцина антирабическая очищенная инактивированная порошок лиофилизированный д/приготовления раствора д/инъекц. 2.5 МЕ/1 доза флакон 0.5 мл №1
Фарма Лайф
682,72
Экономия при брони: -24,03 грн
658,69 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Варва, ул. Мира, 48-В
291.4 км
Индираб вакцина антирабическая очищенная инактивированная порошок лиофилизированный д/приготовления раствора д/инъекц. 2.5 МЕ/1 доза флакон 0.5 мл №1
Фарма Лайф
662,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Нежин, ул. Гоголя, 8
365.6 км
Индираб вакцина антирабическая очищенная инактивированная порошок лиофилизированный д/приготовления раствора д/инъекц. 2.5 МЕ/1 доза флакон 0.5 мл №1
Фарма Лайф
662,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Подволочиск, ул. Патриарха Мстислава, 102
561.0 км
Индираб вакцина антирабическая очищенная инактивированная порошок лиофилизированный д/приготовления раствора д/инъекц. 2.5 МЕ/1 доза флакон 0.5 мл №1
Фарма Лайф
662,60 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:30
Тернополь, ул. Бродовская, 5
599.5 км
Индираб вакцина антирабическая очищенная инактивированная порошок лиофилизированный д/приготовления раствора д/инъекц. 2.5 МЕ/1 доза флакон 0.5 мл №1
Фарма Лайф
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