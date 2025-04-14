Киев
Индираб вакцина антирабическая очищенная инактивированная (Indirab purified inactivated rabies vaccine)

Индираб вакцина антирабическая очищенная инактивированная (Indirab purified inactivated rabies vaccine)

Харьков (адрес не указан)
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Варва, ул. Мира, 48-В
257.0 км
Индираб вакцина антирабическая очищенная инактивированная порошок лиофилизированный д/приготовления раствора д/инъекц. 2.5 МЕ/1 доза флакон 0.5 мл №1
Фарма Лайф
662,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Желтые Воды, ул. Казацкой Славы, 29/46
271.8 км
Индираб вакцина антирабическая очищенная инактивированная порошок лиофилизированный д/приготовления раствора д/инъекц. 2.5 МЕ/1 доза флакон 0.5 мл №1
Фарма Лайф
662,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Рустави, 13
311.5 км
Индираб вакцина антирабическая очищенная инактивированная порошок лиофилизированный д/приготовления раствора д/инъекц. 2.5 МЕ/1 доза флакон 0.5 мл №1
Фарма Лайф
692,65
Экономия при брони: -33,96 грн
658,69 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменка, ул. Защитников Украины, 39
317.3 км
Индираб вакцина антирабическая очищенная инактивированная порошок лиофилизированный д/приготовления раствора д/инъекц. 2.5 МЕ/1 доза флакон 0.5 мл №1
Фарма Лайф
662,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Нежин, ул. Станислава Прощенко, 21-Г/1
330.0 км
Индираб вакцина антирабическая очищенная инактивированная порошок лиофилизированный д/приготовления раствора д/инъекц. 2.5 МЕ/1 доза флакон 0.5 мл №1
Фарма Лайф
662,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
565.3 км
Индираб вакцина антирабическая очищенная инактивированная порошок лиофилизированный д/приготовления раствора д/инъекц. 2.5 МЕ/1 доза флакон 0.5 мл №1
Фарма Лайф
701,12
Экономия при брони: -42,43 грн
658,69 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Подволочиск, ул. Патриарха Мстислава, 102
726.9 км
Индираб вакцина антирабическая очищенная инактивированная порошок лиофилизированный д/приготовления раствора д/инъекц. 2.5 МЕ/1 доза флакон 0.5 мл №1
Фарма Лайф
662,60 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:30
Тернополь, ул. Бродовская, 5
765.4 км
Индираб вакцина антирабическая очищенная инактивированная порошок лиофилизированный д/приготовления раствора д/инъекц. 2.5 МЕ/1 доза флакон 0.5 мл №1
Фарма Лайф
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