Киев
Индираб вакцина антирабическая очищенная инактивированная (Indirab purified inactivated rabies vaccine)

Индираб вакцина антирабическая очищенная инактивированная (Indirab purified inactivated rabies vaccine)

Чернигов (адрес не указан)
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Варва, ул. Мира, 48-В
150.0 км
Индираб вакцина антирабическая очищенная инактивированная порошок лиофилизированный д/приготовления раствора д/инъекц. 2.5 МЕ/1 доза флакон 0.5 мл №1
Фарма Лайф
662,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Желтые Воды, ул. Казацкой Славы, 29/46
384.4 км
Индираб вакцина антирабическая очищенная инактивированная порошок лиофилизированный д/приготовления раствора д/инъекц. 2.5 МЕ/1 доза флакон 0.5 мл №1
Фарма Лайф
662,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Подволочиск, ул. Патриарха Мстислава, 102
424.1 км
Индираб вакцина антирабическая очищенная инактивированная порошок лиофилизированный д/приготовления раствора д/инъекц. 2.5 МЕ/1 доза флакон 0.5 мл №1
Фарма Лайф
662,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
560.5 км
Индираб вакцина антирабическая очищенная инактивированная порошок лиофилизированный д/приготовления раствора д/инъекц. 2.5 МЕ/1 доза флакон 0.5 мл №1
Фарма Лайф
691,59
Экономия при брони: -32,90 грн
658,69 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Тернополь, ул. Бродовская, 5
456.1 км
Индираб вакцина антирабическая очищенная инактивированная порошок лиофилизированный д/приготовления раствора д/инъекц. 2.5 МЕ/1 доза флакон 0.5 мл №1
Фарма Лайф
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