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Алергомакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер, №10 - Днепр (Днепропетровск) (149232) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
Всего: упаковка (3)
42,99
Экономия: -2,87 грн
40,12 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, ул. Бехтерева, 1
Всего: упаковка (1)
55,60
Экономия: -16,44 грн
39,16 грн
В других городах:
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Каменское, ул. Мурахтова, 4-А
Всего: упаковка (13)
49,00
Экономия: -9,00 грн
40,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
40,68 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Александрия, просп. Соборный, 111
Всего: упаковка (2)
43,00
Экономия: -3,00 грн
40,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 20-В
Всего: упаковка (2)
44,68
Экономия: -3,83 грн
40,85 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (2)
47,60
Экономия: -8,44 грн
39,16 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Екатерининская, 72
Всего: упаковка (3)
47,90
Экономия: -8,74 грн
39,16 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
46,29 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (5)
46,29 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
46,10 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
Всего: упаковка (1)
43,30 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Красной Калины, 36
Всего: упаковка (1)
47,60 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Дрогобыч, ул. Грушевского Михаила, 15
Всего: упаковка (1)
49,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Славское, ул. Архангельского, 3-А
Всего: упаковка (1)
65,20
Экономия: -26,04 грн
39,16 грн
Челси плюс
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Открыто Закроется в 21:00
Кобеляки, ул. Днепровская, 18-А
Всего: упаковка (1)
50,10 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Змиев, перек. Тарановское шоссе / Лесная, 1-Г/1-А
Всего: упаковка (2)
47,50 грн
Наша аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Змиев, ул. Лиманская, 15
Всего: упаковка (1)
55,00 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 37
Всего: упаковка (1)
46,00 грн
Магнолия
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Открыто Закроется в 18:00
Харьков, просп. Александровский, 103/41
Всего: упаковка (1)
48,00 грн