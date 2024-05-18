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Белосалик лосьон раствор накожный флакон-капельница 50 мл, №1 - Запорожье (148113) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 22 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (2)
455,00
Экономия: -105,00 грн
350,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
349,11 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (6)
410,00
Экономия: -60,00 грн
350,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
343,95 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (1)
367,05 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (1)
410,00
Экономия: -60,00 грн
350,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 1-Б
Всего: упаковка (1)
337,23 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 131
Всего: упаковка (1)
369,75 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
351,44 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Авраменко, 4
Всего: упаковка (1)
410,00
Экономия: -60,00 грн
350,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 228
Всего: упаковка (1)
441,00
Экономия: -91,00 грн
350,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 2-А
Всего: упаковка (1)
349,21 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (3)
441,00
Экономия: -91,00 грн
350,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 21
Всего: упаковка (1)
352,23 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (1)
369,76 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (3)
410,00
Экономия: -60,00 грн
350,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 22
Всего: упаковка (1)
369,75 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
Всего: упаковка (1)
351,44 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (6)
410,00
Экономия: -60,00 грн
350,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 5
Всего: упаковка (1)
350,57 грн