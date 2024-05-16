Все аптеки Украины
ATC-классификацияПРОТИВОМИКРОБНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМНОГО ПРИМЕНЕНИЯАНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМНОГО ПРИМЕНЕНИЯБЕТА-ЛАКТАМНЫЕ АНТИБИОТИКИ, ПЕНИЦИЛЛИНЫКомбинации пенициллинов, в том числе с ингибиторами бета-лактамазАмоксициллин и ингибитор бета-лактамазАмоксил-КЦены в аптеках

Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1,2 г флакон, №1 - Харьков (136612) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 38 аптеках
Первая аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
97,06 грн
Экономная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
84,92 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (12)
96,43 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (9)
96,43 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: упаковка (7)
91,14 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (3)
88,56
Экономия: -4,56 грн
84,00 грн
Аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, просп. Независимости, 13
Всего: упаковка (19)
104,65 грн
Аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Независимости, 13
Всего: упаковка (19)
97,38 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (10)
78,84
Экономия: -4,94 грн
73,90 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
80,11 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (12)
95,29
Экономия: -5,54 грн
89,75 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
Всего: упаковка (12)
87,23 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
Всего: упаковка (12)
104,55 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
Всего: упаковка (5)
95,86 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (2)
93,29
Экономия: -10,34 грн
82,95 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 32/186
Всего: упаковка (2)
92,62
Экономия: -8,11 грн
84,51 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 43
Всего: упаковка (1)
80,11 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Балакирева, 17-Г
Всего: упаковка (7)
95,39 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Балакирева, 8/1
Всего: упаковка (26)
93,46 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Балакирева, 3-А
Всего: упаковка (18)
104,55 грн