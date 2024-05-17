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Андипал-Форте таблетки стрип, №100 - Запорожье (134962) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 97 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется через 55 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: таблетки (80)
510,00
Экономия: -92,00 грн
418,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: таблетки (10)
530,00
Экономия: -112,00 грн
418,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1), стрип (6)
443,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
451,20 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
451,20 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: таблетки (80)
428,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
504,99
Экономия: -78,91 грн
426,08 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
490,00
Экономия: -72,00 грн
418,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: стрип (8)
404,40 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: таблетки (90)
490,00
Экономия: -72,00 грн
418,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
477,99
Экономия: -51,91 грн
426,08 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1), стрип (1)
440,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
451,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1), стрип (1)
455,90 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: таблетки (50)
428,18 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: таблетки (80)
490,00
Экономия: -72,00 грн
418,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
451,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
451,20 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
451,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
451,20 грн