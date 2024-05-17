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Андипал-Форте таблетки стрип, №10 - Запорожье (112233) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 130 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (3)
52,44
Экономия: -2,54 грн
49,90 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (4)
48,39
Экономия: -2,64 грн
45,75 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
58,00
Экономия: -13,59 грн
44,41 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
51,00
Экономия: -9,00 грн
42,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
53,50
Экономия: -9,09 грн
44,41 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (8)
49,05
Экономия: -2,15 грн
46,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
49,24
Экономия: -2,09 грн
47,15 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (4)
48,10
Экономия: -2,98 грн
45,12 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
52,36
Экономия: -4,44 грн
47,92 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (5)
46,84
Экономия: -2,39 грн
44,45 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (7)
52,99
Экономия: -5,07 грн
47,92 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 55 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
46,68
Экономия: -2,78 грн
43,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (5)
51,00
Экономия: -2,70 грн
48,30 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (1)
52,40
Экономия: -7,99 грн
44,41 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (1)
51,00
Экономия: -9,00 грн
42,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 55 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (5)
48,69
Экономия: -3,49 грн
45,20 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (2)
50,00
Экономия: -4,89 грн
45,11 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (3)
53,35
Экономия: -8,15 грн
45,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (4)
47,28
Экономия: -3,39 грн
43,89 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (9)
47,58
Экономия: -1,98 грн
45,60 грн