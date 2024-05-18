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Бетаспан® раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл в блистере в пачке, №5 - Запорожье (141611) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 155 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
302,20 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
292,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2), ампула (2)
356,78
Экономия: -68,20 грн
288,58 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2), ампула (2)
322,10
Экономия: -46,42 грн
275,68 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
335,99
Экономия: -50,91 грн
285,08 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
302,20 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1), ампула (1)
274,10 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
302,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: ампула (3)
364,60
Экономия: -79,70 грн
284,90 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
321,99
Экономия: -36,91 грн
285,08 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: ампула (4)
275,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1), ампула (2)
318,48
Экономия: -41,99 грн
276,49 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: ампула (2)
294,45 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
302,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1), ампула (1)
328,99
Экономия: -49,62 грн
279,37 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1), ампула (3)
321,54
Экономия: -41,88 грн
279,66 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1), ампула (4)
345,60
Экономия: -57,40 грн
288,20 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
302,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2), ампула (1)
325,66
Экономия: -51,55 грн
274,11 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2), ампула (1)
299,78
Экономия: -25,36 грн
274,42 грн