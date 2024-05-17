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Бетаспан® раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл в блистере в пачке, №5 - Одесса (141611) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 126 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: ампула (4)
410,80
Экономия: -125,90 грн
284,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (1)
297,15 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (3)
303,39
Экономия: -20,00 грн
283,39 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (2)
343,24
Экономия: -60,16 грн
283,08 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
314,94
Экономия: -31,86 грн
283,08 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (1)
369,99
Экономия: -84,91 грн
285,08 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: ампула (4)
270,25 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (1)
321,46
Экономия: -45,56 грн
275,90 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (2)
319,68
Экономия: -31,21 грн
288,47 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1), ампула (2)
316,83
Экономия: -67,69 грн
249,14 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
332,99
Экономия: -47,91 грн
285,08 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (1), ампула (2)
330,42
Экономия: -48,16 грн
282,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1), ампула (1)
319,86
Экономия: -28,22 грн
291,64 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (1)
314,71
Экономия: -33,29 грн
281,42 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Всего: упаковка (1), ампула (1)
373,00
Экономия: -84,80 грн
288,20 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Степовая, 52/1
Всего: упаковка (1)
406,60
Экономия: -121,70 грн
284,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
318,03
Экономия: -29,41 грн
288,62 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (2)
317,99
Экономия: -32,91 грн
285,08 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (3)
272,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (186)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
302,20 грн