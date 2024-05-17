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Бетаспан® раствор для инъекций 4 мг/мл ампула 1 мл в блистере в пачке, №5 - Львов (141611) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 174 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: упаковка (2)
294,00 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
348,94
Экономия: -49,46 грн
299,48 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается через 44 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
320,54 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
314,13
Экономия: -25,51 грн
288,62 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
318,99
Экономия: -33,94 грн
285,05 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: раствор для инъекций (4)
294,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (2)
410,80
Экономия: -125,90 грн
284,90 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: упаковка (1)
294,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: раствор для инъекций (2)
350,99
Экономия: -65,94 грн
285,05 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (2)
324,99
Экономия: -39,94 грн
285,05 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1), ампула (4)
307,64
Экономия: -24,56 грн
283,08 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1), ампула (2)
410,80
Экономия: -125,90 грн
284,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: раствор для инъекций (4)
325,32
Экономия: -45,86 грн
279,46 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: раствор для инъекций (4)
313,99
Экономия: -28,94 грн
285,05 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 44 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
368,99
Экономия: -83,94 грн
285,05 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
Всего: упаковка (1)
294,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
341,99
Экономия: -56,94 грн
285,05 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
Всего: раствор для инъекций (4)
294,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 44 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (3)
380,99
Экономия: -95,94 грн
285,05 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
317,99
Экономия: -32,94 грн
285,05 грн