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Азитромакс таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер, №6 - Одесса (117530) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
225,60 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
225,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
225,60 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
225,60 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
225,60 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
224,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 26 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
225,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
225,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
225,60 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 36
Всего: упаковка (1)
224,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
225,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
225,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
225,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
225,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
225,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
225,60 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
225,60 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
225,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 82
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
225,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, пл. Греческая, 3/4
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
225,60 грн
В городе Одесса больше нет предложений с препаратом