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Бактоклав таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг стрип, №10 - Запорожье (112250) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (1)
104,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (4)
101,31
Экономия: -5,77 грн
95,54 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, шоссе Ореховское, 10-Г
Всего: упаковка (2)
104,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 27
Всего: упаковка (3)
106,80
Экономия: -2,80 грн
104,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (1)
92,04 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Томаковка, ул. Леси Украинки, 27
Всего: упаковка (1)
113,68
Экономия: -21,01 грн
92,67 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Соленое, ул. Гагарина Юрия, 30-Б
Всего: упаковка (1)
104,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Новоалександровка, ул. Гагарина, 2-Е
Всего: упаковка (15)
106,80
Экономия: -2,80 грн
104,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Синельниково, ул. Садовая, 106
Всего: упаковка (12)
106,80
Экономия: -2,80 грн
104,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Синельниково, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (7)
106,80
Экономия: -2,80 грн
104,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Днепр, ул. Паникахи, 28-Д
Всего: упаковка (1)
96,08 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Паршина, 16-Б
Всего: упаковка (2)
104,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
Всего: упаковка (1)
99,72
Экономия: -6,01 грн
93,71 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
Всего: упаковка (1)
106,80
Экономия: -2,80 грн
104,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Платонова, 3-Б
Всего: упаковка (1)
98,56 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 05:00
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
104,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Роторная, 21
Всего: упаковка (3)
106,80
Экономия: -2,80 грн
104,00 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 3-Р
Всего: упаковка (1)
89,77
Экономия: -3,03 грн
86,74 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 119
Всего: упаковка (6)
106,80
Экономия: -2,80 грн
104,00 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Инженерная, 1
Всего: упаковка (6)
93,74
Экономия: -5,54 грн
88,20 грн