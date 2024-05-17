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Бактоклав таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг стрип, №10 - Одесса (112250) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Степовая, 52/1
Всего: упаковка (1)
109,13
Экономия: -5,13 грн
104,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 27
Всего: упаковка (1)
104,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
Всего: упаковка (1)
113,60
Экономия: -9,60 грн
104,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 57
Всего: упаковка (1)
98,61
Экономия: -3,16 грн
95,45 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Канатная, 100/1
Всего: упаковка (1)
114,20
Экономия: -10,20 грн
104,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (1)
90,95 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Левитана, 67/1
Всего: упаковка (1)
90,65 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 22
Всего: упаковка (1)
90,65 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (1)
96,52 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Лиманка, перек. Гранитная / Радужный, 2/26
Всего: упаковка (1)
88,51 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Черноморск, ул. Данченко, 21/80-Н
Всего: упаковка (1)
90,64 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Черноморск, просп. Мира, 18
Всего: упаковка (1)
104,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Черноморск, просп. Мира, 31-Б
Всего: упаковка (2)
113,20
Экономия: -20,53 грн
92,67 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, просп. Корабелов, 14
Всего: упаковка (1)
104,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, ул. Океановская, 39-А
Всего: упаковка (1)
88,64 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 23
Всего: упаковка (2)
106,80
Экономия: -2,80 грн
104,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 74-А/1
Всего: упаковка (1)
106,80
Экономия: -2,80 грн
104,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Затишье, ул. Суворова, 34
Всего: упаковка (1)
104,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, просп. Героев Украины, 20-К
Всего: упаковка (1)
90,64 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Новая Одесса, ул. Центральная, 225
Всего: упаковка (1)
90,63 грн