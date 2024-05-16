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Бактоклав таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг стрип, №10 - Львов (112250) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 54 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
90,63 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (1)
121,30
Экономия: -17,30 грн
104,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
110,48
Экономия: -17,84 грн
92,64 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
112,38
Экономия: -19,74 грн
92,64 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
90,64 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (1)
113,69
Экономия: -21,05 грн
92,64 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (1)
112,38
Экономия: -19,74 грн
92,64 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (2)
113,64
Экономия: -21,00 грн
92,64 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Львов, ул. Горской, 9
Всего: упаковка (1)
110,48
Экономия: -17,84 грн
92,64 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Под Дубом, 7-Б
Всего: упаковка (3)
121,30
Экономия: -17,30 грн
104,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бортнянского, 28
Всего: упаковка (1)
101,14
Экономия: -8,50 грн
92,64 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 7
Всего: упаковка (1)
88,62 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Васильковского, 1
Всего: упаковка (1)
110,49
Экономия: -17,85 грн
92,64 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Руставели Шота, 44
Всего: упаковка (1)
112,99
Экономия: -20,35 грн
92,64 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Химическая, 5
Всего: упаковка (1)
112,38
Экономия: -19,74 грн
92,64 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 16-И
Всего: упаковка (16)
106,80
Экономия: -2,80 грн
104,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Героев УПА, 73
Всего: упаковка (1)
102,52
Экономия: -9,88 грн
92,64 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 15
Всего: упаковка (1)
110,50
Экономия: -17,86 грн
92,64 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 171
Всего: упаковка (1)
101,14
Экономия: -8,50 грн
92,64 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Л
Всего: упаковка (1)
90,65 грн