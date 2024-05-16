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Бактоклав таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг стрип, №10 - Киев (112250) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 129 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
105,35 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (5)
104,87 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (7)
121,30
Экономия: -17,30 грн
104,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
104,84 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
Всего: упаковка (1)
104,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (1)
90,65 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
Всего: упаковка (1)
116,52
Экономия: -12,52 грн
104,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 21
Всего: упаковка (1)
113,60
Экономия: -9,60 грн
104,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (1)
113,91
Экономия: -21,27 грн
92,64 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
104,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
Всего: упаковка (1)
90,63 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Саксаганского, 33/35
Всего: упаковка (2)
121,30
Экономия: -17,30 грн
104,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
Всего: упаковка (1)
113,91
Экономия: -21,27 грн
92,64 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Саксаганского, 55
Всего: упаковка (1)
121,30
Экономия: -17,30 грн
104,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Нижний Вал, 37/20
Всего: упаковка (2)
106,80
Экономия: -2,80 грн
104,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Саксаганского, 107
Всего: упаковка (1)
106,80
Экономия: -2,80 грн
104,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
Всего: упаковка (1)
112,38
Экономия: -19,74 грн
92,64 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 15/9
Всего: упаковка (1)
114,91
Экономия: -22,27 грн
92,64 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Петлюры Симона, 13/135
Всего: упаковка (1)
106,80
Экономия: -2,80 грн
104,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Константиновская / Ярославская, 15/23
Всего: упаковка (1)
104,00 грн