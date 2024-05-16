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Бактоклав таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг стрип, №10 - Харьков (112250) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
105,01
Экономия: -1,01 грн
104,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
112,43 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 73
Всего: упаковка (1)
106,80
Экономия: -2,80 грн
104,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (2)
97,91
Экономия: -3,21 грн
94,70 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Золочевская, 27
Всего: упаковка (1)
96,52 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 210
Всего: упаковка (1)
104,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (1)
99,90
Экономия: -4,84 грн
95,06 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
113,40
Экономия: -9,40 грн
104,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 19
Всего: упаковка (1)
104,00 грн
В других городах:
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Первомайский, м-н 3-й, 39
Всего: упаковка (2)
106,80
Экономия: -2,80 грн
104,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 46
Всего: упаковка (1)
104,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Изюм, ул. Старопочтовая, 16
Всего: упаковка (1)
90,94 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Лозовая, ул. Благовещенская, 13
Всего: упаковка (2)
106,80
Экономия: -2,80 грн
104,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Котляревского, 11
Всего: упаковка (1)
90,63 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Соборности, 64-Б
Всего: упаковка (1)
106,80
Экономия: -2,80 грн
104,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Зеньковская, 6/1-А
Всего: упаковка (2)
121,30
Экономия: -17,30 грн
104,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Соборности, 76
Всего: упаковка (1)
92,41 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 65-А
Всего: упаковка (1)
88,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Гончара Олеся, 25
Всего: упаковка (1)
97,47
Экономия: -4,67 грн
92,80 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Алмазная, 6/11
Всего: упаковка (3)
100,35
Экономия: -4,45 грн
95,90 грн