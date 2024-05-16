Бактоклав таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг стрип, №10 - Харьков (112250) Лекарственный препарат - Цены
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Карловка, ул. Полтавский Шлях, 46
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Изюм, ул. Старопочтовая, 16
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Лозовая, ул. Благовещенская, 13
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Полтава, ул. Котляревского, 11
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Полтава, ул. Соборности, 64-Б
Аптека доброго дня
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Полтава, ул. Зеньковская, 6/1-А
Бажаемо здоровья
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Полтава, ул. Соборности, 76
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Полтава, ул. Шевченко Тараса, 65-А
Аптека низких цен
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Полтава, ул. Гончара Олеся, 25
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