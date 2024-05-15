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Бактоклав таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг стрип, №10 - Днепр (Днепропетровск) (112250) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 36 аптеках
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (10)
106,80
Экономия: -2,80 грн
104,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (4)
106,80
Экономия: -2,80 грн
104,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (1)
104,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (2)
104,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 3
Всего: упаковка (15)
106,80
Экономия: -2,80 грн
104,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2
Всего: упаковка (2)
104,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Поля Александра, 59
Всего: упаковка (2)
106,80
Экономия: -2,80 грн
104,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 113
Всего: упаковка (2)
106,80
Экономия: -2,80 грн
104,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, просп. Поля Александра, 1/9
Всего: упаковка (1)
97,00
Экономия: -4,12 грн
92,88 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
99,78
Экономия: -4,70 грн
95,08 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (3)
106,80
Экономия: -2,80 грн
104,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1-Б
Всего: упаковка (2)
114,00
Экономия: -18,10 грн
95,90 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Науки, 98
Всего: упаковка (1)
106,80
Экономия: -2,80 грн
104,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 119
Всего: упаковка (6)
106,80
Экономия: -2,80 грн
104,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Инженерная, 1
Всего: упаковка (6)
91,58
Экономия: -3,38 грн
88,20 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Шевченко Тараса, 9
Всего: упаковка (1)
101,70
Экономия: -6,23 грн
95,47 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Науки, 31
Всего: упаковка (1)
97,16
Экономия: -4,31 грн
92,85 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 2
Всего: упаковка (1)
113,60
Экономия: -9,60 грн
104,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Слобожанский, 1-Ж
Всего: упаковка (4)
104,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
104,00 грн