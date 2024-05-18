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Астрацитрон порошок для орального раствора саше 20 г, №10 - Запорожье (134665) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 156 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (2)
270,00 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (5)
270,00 грн
Народная аптека
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Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (5)
270,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
342,59
Экономия: -73,84 грн
268,75 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (85)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
295,90 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (17)
270,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1), саше (5)
210,30 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (4)
270,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (85)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
295,90 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1), саше (8)
282,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: порошок для орального раствора (4)
318,48
Экономия: -24,47 грн
294,01 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (2)
270,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (85)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
295,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (85)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
295,90 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (1)
270,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (85)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
295,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
302,94
Экономия: -34,05 грн
268,89 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1), саше (9)
289,70 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
277,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (85)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
295,90 грн