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Ангилекс-Здоровье спрей для ротовой полости флакон 50 мл, №1 - Львов (133818) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 168 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
121,30
Экономия: -17,73 грн
103,57 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
100,80 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
113,99
Экономия: -18,78 грн
95,21 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (2)
118,90 грн
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
108,93 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (4)
125,00
Экономия: -29,10 грн
95,90 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: упаковка (1)
102,55 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (2)
127,50
Экономия: -32,29 грн
95,21 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (3)
125,99
Экономия: -30,78 грн
95,21 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
102,55 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
100,80 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1)
125,00
Экономия: -29,10 грн
95,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
100,80 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (4)
102,55 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (3)
108,50
Экономия: -13,29 грн
95,21 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
136,50
Экономия: -41,29 грн
95,21 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
Всего: упаковка (1)
102,55 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
100,80 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
Всего: упаковка (1)
102,55 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
138,99
Экономия: -43,78 грн
95,21 грн