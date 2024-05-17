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Артифлекс крем туба 20 г, №1 - Одесса (239530) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 1/1
Всего: упаковка (1)
76,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Академическая, 16-Б
Всего: упаковка (1)
82,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 49
Всего: упаковка (1)
76,30 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 2
Всего: упаковка (1)
87,00 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 340
Всего: упаковка (1)
70,02 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 19
Всего: упаковка (1)
70,02 грн
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается через 27 мин
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
Всего: упаковка (1)
69,95 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
Всего: упаковка (1)
81,50
Экономия: -14,11 грн
67,39 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
Всего: упаковка (1)
64,70 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21
Всего: упаковка (1)
70,02 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Ватутино, просп. Дружбы, 5/3
Всего: упаковка (2)
64,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Светловодск, ул. Героев Украины, 43
Всего: упаковка (1)
78,50
Экономия: -11,11 грн
67,39 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
Всего: упаковка (1)
76,99
Экономия: -9,60 грн
67,39 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Соборная, 21
Всего: упаковка (1)
108,60
Экономия: -40,50 грн
68,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Кельменцы, ул. Довженко Александра, 17
Всего: упаковка (1)
84,50
Экономия: -17,11 грн
67,39 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Бар, ул. Соборная, 24-А
Всего: упаковка (1)
76,99
Экономия: -9,60 грн
67,39 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (1)
85,00
Экономия: -14,00 грн
71,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 27 мин
Запорожье, просп. Соборный, 6
Всего: упаковка (1)
64,99 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 55
Всего: упаковка (1)
70,02 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (1)
85,00
Экономия: -16,00 грн
69,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 11-Б
Всего: упаковка (2)
70,07 грн