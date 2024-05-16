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Артифлекс крем туба 20 г, №1 - Львов (239530) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Львов, просп. Красной Калины, 109
Всего: упаковка (1)
68,89 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Бельведерская, 35
Всего: упаковка (1)
77,03 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Довженко Александра, 21-Б
Всего: упаковка (1)
94,90
Экономия: -26,80 грн
68,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Клиническая, 6
Всего: упаковка (1)
92,50
Экономия: -25,11 грн
67,39 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Князя Владимира, 109-Б
Всего: упаковка (1)
85,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Кельменцы, ул. Довженко Александра, 17
Всего: упаковка (1)
84,50
Экономия: -17,11 грн
67,39 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Бар, ул. Соборная, 24-А
Всего: упаковка (1)
76,99
Экономия: -9,60 грн
67,39 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельник, просп. Свободы, 13
Всего: упаковка (1)
71,50
Экономия: -2,14 грн
69,36 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 07:00
Бердичев, ул. Европейская, 128
Всего: упаковка (1)
73,00
Экономия: -2,19 грн
70,81 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (2)
64,99 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Жилянская, 69/71
Всего: упаковка (2)
72,13 грн
Виталюкс
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (1)
70,02 грн
Виталюкс
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Закрыто Открывается в 08:00
Вышгород, просп. Шевченко Тараса, 2-Д
Всего: упаковка (1)
68,89 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 49
Всего: упаковка (1)
64,70 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
74,63 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
75,53 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (5)
75,58 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 34
Всего: упаковка (1)
72,33 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Ватутино, просп. Дружбы, 5/3
Всего: упаковка (2)
64,99 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
Всего: упаковка (1)
76,99
Экономия: -9,60 грн
67,39 грн