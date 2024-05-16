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Артифлекс крем туба 20 г, №1 - Киев (239530) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
75,53 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (5)
75,58 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
74,63 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (1)
70,02 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Жилянская, 69/71
Всего: упаковка (2)
72,13 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 34
Всего: упаковка (1)
72,33 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 49
Всего: упаковка (1)
64,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (2)
64,99 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Иорданская, 1
Всего: упаковка (1)
68,00 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Семьи Идзиковских, 2
Всего: упаковка (1)
71,50 грн
Будем здоровы вместе
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 26-Д
Всего: упаковка (2)
82,50 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Героев Днепра, 67-А
Всего: упаковка (1)
82,50 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Рокоссовского Маршала, 10
Всего: упаковка (1)
87,00 грн
Будем здоровы вместе
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Чернобыльская, 16/80
Всего: упаковка (1)
87,00 грн
В других городах:
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Вышгород, просп. Шевченко Тараса, 2-Д
Всего: упаковка (1)
68,89 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Бердичев, ул. Европейская, 128
Всего: упаковка (1)
73,00
Экономия: -2,19 грн
70,81 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
Всего: упаковка (1)
76,99
Экономия: -9,60 грн
67,39 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Ватутино, просп. Дружбы, 5/3
Всего: упаковка (2)
64,99 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельник, просп. Свободы, 13
Всего: упаковка (1)
71,50
Экономия: -2,14 грн
69,36 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Светловодск, ул. Героев Украины, 43
Всего: упаковка (1)
78,50
Экономия: -11,11 грн
67,39 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Бар, ул. Соборная, 24-А
Всего: упаковка (1)
76,99
Экономия: -9,60 грн
67,39 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Соборная, 21
Всего: упаковка (1)
108,60
Экономия: -40,50 грн
68,10 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 3
Всего: упаковка (1)
68,89 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Европейская, 60-А
Всего: упаковка (1)
80,52 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Ровно, ул. Князя Владимира, 109-Б
Всего: упаковка (1)
85,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, просп. Победы, 105
Всего: упаковка (2)
64,70 грн