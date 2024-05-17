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Анзибел® пастилки блистер со вкусом меда и лимона, №30 - Запорожье (115550) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 133 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется через 56 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (189)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
245,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (4)
277,44
Экономия: -63,95 грн
213,49 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (189)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
245,70 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: пастилки (20)
207,58 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
271,99
Экономия: -40,88 грн
231,11 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
273,00
Экономия: -48,00 грн
225,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (189)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
245,70 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
258,99
Экономия: -27,88 грн
231,11 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
238,15
Экономия: -10,45 грн
227,70 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: пастилки (20)
196,33 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (189)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
245,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
240,94
Экономия: -27,72 грн
213,22 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
233,75
Экономия: -38,96 грн
194,79 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (2)
282,30
Экономия: -48,60 грн
233,70 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (189)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
245,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (189)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
245,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
205,16
Экономия: -10,46 грн
194,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
292,71
Экономия: -80,78 грн
211,93 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 56 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
245,30
Экономия: -53,69 грн
191,61 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (189)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
245,70 грн