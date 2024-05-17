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Анзибел® пастилки блистер, №30 - Запорожье (115548) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 130 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется через 57 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (109)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
245,70 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: блистер (2)
227,19 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
283,74
Экономия: -71,30 грн
212,44 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (109)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
245,70 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
203,94 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
264,99
Экономия: -39,23 грн
225,76 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
276,00
Экономия: -50,10 грн
225,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1), блистер (2)
185,25 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (109)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
245,70 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (109)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
245,70 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (3), блистер (1)
159,27 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (109)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
245,70 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: блистер (1)
253,02 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: пастилки (10)
183,51 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (109)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
245,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
244,39
Экономия: -96,10 грн
148,29 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (109)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
245,70 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (2), блистер (2)
283,70
Экономия: -49,40 грн
234,30 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (109)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
245,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (109)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
245,70 грн