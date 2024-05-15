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Алерон таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер, №30 - Днепр (Днепропетровск) (90237) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 292 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (4), блистер (2)
270,54
Экономия: -45,69 грн
224,85 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (2), блистер (1)
262,36
Экономия: -37,51 грн
224,85 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (1), блистер (1)
266,30
Экономия: -39,50 грн
226,80 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (4), блистер (1)
324,10
Экономия: -99,40 грн
224,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (4), блистер (1)
262,99
Экономия: -48,68 грн
214,31 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (2)
285,00
Экономия: -58,20 грн
226,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (2)
222,48 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
259,99
Экономия: -35,82 грн
224,17 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (1)
307,60
Экономия: -80,80 грн
226,80 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (2)
285,00
Экономия: -58,20 грн
226,80 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (1), блистер (1)
320,80
Экономия: -94,00 грн
226,80 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (1)
297,70
Экономия: -70,90 грн
226,80 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2), блистер (1)
251,92
Экономия: -38,78 грн
213,14 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (2), блистер (2)
294,40
Экономия: -67,60 грн
226,80 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
259,01
Экономия: -49,38 грн
209,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
237,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
249,99
Экономия: -25,82 грн
224,17 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (20)
266,30
Экономия: -53,16 грн
213,14 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1), блистер (1)
211,28 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2), блистер (1)
266,30
Экономия: -39,50 грн
226,80 грн