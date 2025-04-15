Амарил® М 2 мг/500 мг (Amaryl® M 2 mg/500 mg)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Запорожье
Аптека копейка
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
9.0 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Рубана, 26
11.8 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
В городах рядом
Народная аптека
Открыто
Закроется через 33 мин
Вольнянск, ул. Соборная, 6-А
22.2 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека низких цен
Вольнянск, ул. Казацкая, 2
22.3 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
Народная аптека
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
22.9 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека оптовых цен
Днепр, просп. Героев, 3-А
63.5 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека оптовых цен
Никополь, просп. Трубников, 25/2
67.0 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Семафорная, 30-А
70.9 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека оптовых цен
Покров, ул. Центральная, 47-А
81.6 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека оптовых цен
Покров, ул. Торговая, 54/1-А
82.4 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Каменское, просп. Свободы, 59
84.0 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
Подорожник
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5
84.6 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
165,40
Экономия при брони: -13,90 грн
Аптека оптовых цен
Каменское, ул. Коновалова Сержанта, 17-А
85.9 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
Подорожник
Самар, ул. Достоинства, 19-А
87.4 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
148,95
Экономия при брони: -0,05 грн
Аптека оптовых цен
Самар, ул. Гетманская, 41-Д
87.8 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека бам
Павлоград, ул. Независимости, 164
91.2 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
165,40
Экономия при брони: -13,90 грн
Подорожник
Павлоград, ул. Центральная, 70/1
91.9 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
165,40
Экономия при брони: -13,90 грн
Аптека бам
Павлоград, ул. Центральная, 41
91.9 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
165,30
Экономия при брони: -13,80 грн
Народная аптека
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
94.0 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea