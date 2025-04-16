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Амарил
®
М 2 мг/500 мг (Amaryl
®
M 2 mg/500 mg)
Амарил
®
М 2 мг/500 мг (Amaryl
®
M 2 mg/500 mg)
Николаев
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Полигон, ул. Почтовая, 1-Б
11.7 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
161,94
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Херсон, ул. Мира, 17
59.1 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
179,04
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Снигиревка, ул. Суворова, 104
63.1 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
160,59
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Вознесенск, ул. Челюскинцев, 17
84.8 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
141,33
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Вознесенск, ул. Одесская, 21/2-Б
84.8 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
146,50
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
85.1 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
140,85
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Вознесенск, ул. Чубчика, 3
85.1 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
148,50
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 19:00
Новый Буг, ул. Гагарина Юрия, 11/3
93.0 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
165,30
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
98.0 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
146,50
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 113-Г
98.2 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
161,70
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пироговская, 5
107.3 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
160,56
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Европейская, 37
107.5 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
163,14
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Добровольцев, 10/6
108.6 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
163,53
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Сегедская, 13
108.8 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
161,76
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, дорога Фонтанская, 2
109.0 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
165,30
Экономия при брони:
-8,50 грн
156,80
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Южноукраинск, ул. Мира, 9/1
115.4 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
161,34
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 3
115.5 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
141,72
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
116.2 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
157,71
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 18
116.3 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
146,50
грн
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Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 21:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 33-Е
116.5 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
141,93
грн
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