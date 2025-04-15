Амарил® М 2 мг/500 мг (Amaryl® M 2 mg/500 mg)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Львов
Подорожник
Закрыто
Открывается через 15 мин
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
165,40
Экономия при брони: -13,90 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 15 мин
Львов, ул. Малоголосковская, 40-А
3.4 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 15 мин
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
3.4 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 15 мин
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 15 мин
Львов, ул. Кульпарковская, 172-А
3.8 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 15 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 358-А
5.8 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
Пульс
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
6.1 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 15 мин
Жидачов, пл. Свободы, 8
50.9 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 15 мин
Шептицкий, ул. Сокальская, 6
63.9 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
Здорова родина
Закрыто
Открывается через 15 мин
Стрый, ул. Коссака, 5
64.5 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 15 мин
Дрогобыч, ул. Леси Украинки, 14
65.3 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 15 мин
Стрый, ул. Колессы, 55/75
66.3 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 15 мин
Моршин, ул. Франко Ивана, 29-Н
76.8 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 15 мин
Бережаны, пл. Рынок, 9
79.4 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
Подорожник
Закрыто
Открывается через 15 мин
Горохов, ул. Шевченко, 11
91.1 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
165,30
Экономия при брони: -10,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 15 мин
Иваничи, ул. Грушевского, 25-Д
91.8 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
167,70
Экономия при брони: -16,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 15 мин
Радивилов, ул. Четвертного, 9-А
93.8 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 15 мин
Радивилов, ул. Невского Александра, 12
93.9 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 15 мин
Долина, ул. Грушевского Михаила, 12
96.1 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea