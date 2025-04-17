Киев
Амарил® М 2 мг/500 мг (Amaryl® M 2 mg/500 mg)

Амарил® М 2 мг/500 мг (Amaryl® M 2 mg/500 mg)

Чернигов (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 5 аптеках в Чернигов
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 114
1.2 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
163,02 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
165,40
Экономия при брони: -10,60 грн
154,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
147,50 грн
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
161,16 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 35
3.0 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
148,41 грн
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Михайло-Коцюбинское, ул. Шевченко, 56
15.4 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
162,96 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Куликовка, ул. Шевченко Тараса, 1
28.3 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
160,83 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Гончаровское, ул. Танкистов, 14
33.5 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
161,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Славутич, просп. Независимости, 5
37.0 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
150,21
Экономия при брони: -24,51 грн
125,70 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Славутич, пл. Привокзальная, 6
37.1 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
144,21 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Городня, ул. Черниговская, 15
48.6 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
161,07 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 54-Б
64.1 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
147,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Нежин, ул. Гоголя, 2-А
64.7 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
165,30
Экономия при брони: -10,50 грн
154,80 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Носовка, ул. Центральная, 39
65.4 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
161,82 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Борзна, ул. Независимости, 8
83.5 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
160,53 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Ичня, ул. Воскресенская, 28
104.2 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
162,21 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Бахмач, ул. Соборности, 54-А
112.3 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
160,71 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Бахмач, ул. Героев Украины, 35
112.6 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
132,28 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Новые Петровцы, ул. Свято-Покровская, 328
112.8 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
147,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Владимира Великого, 10
114.3 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
162,42 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное