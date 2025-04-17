Амарил® М 2 мг/500 мг (Amaryl® M 2 mg/500 mg)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Чернигов
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 114
1.2 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
165,40
Экономия при брони: -10,60 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека низкие цены №1
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 35
3.0 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Михайло-Коцюбинское, ул. Шевченко, 56
15.4 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека оптовых цен
Куликовка, ул. Шевченко Тараса, 1
28.3 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека оптовых цен
Гончаровское, ул. Танкистов, 14
33.5 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
Подорожник
Славутич, просп. Независимости, 5
37.0 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
150,21
Экономия при брони: -24,51 грн
Аптека оптовых цен
Славутич, пл. Привокзальная, 6
37.1 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека оптовых цен
Городня, ул. Черниговская, 15
48.6 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
Бажаемо здоровья
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 54-Б
64.1 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
Подорожник
Нежин, ул. Гоголя, 2-А
64.7 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
165,30
Экономия при брони: -10,50 грн
Аптека 9-1-1
Носовка, ул. Центральная, 39
65.4 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека оптовых цен
Борзна, ул. Независимости, 8
83.5 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека оптовых цен
Ичня, ул. Воскресенская, 28
104.2 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека оптовых цен
Бахмач, ул. Соборности, 54-А
112.3 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
Бажаемо здоровья
Бахмач, ул. Героев Украины, 35
112.6 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
Бажаемо здоровья
Новые Петровцы, ул. Свято-Покровская, 328
112.8 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea
Аптека оптовых цен
Бровары, ул. Владимира Великого, 10
114.3 км
Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой №30
Handok Inc., Republic of Korea