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Амарил® М 2 мг/500 мг таблетки, покрытые оболочкой, №30 - Запорожье (112803) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 122 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
121,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
146,92
Экономия: -21,59 грн
125,33 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
121,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
143,99
Экономия: -28,63 грн
115,36 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (20)
140,00
Экономия: -25,00 грн
115,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
121,60 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
126,99
Экономия: -11,63 грн
115,36 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
134,19 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
130,53
Экономия: -9,71 грн
120,82 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
121,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
138,80
Экономия: -13,47 грн
125,33 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
134,95
Экономия: -9,61 грн
125,34 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
121,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
142,05
Экономия: -21,21 грн
120,84 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
121,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2), таблетки, покрытые оболочкой (1)
144,80
Экономия: -19,18 грн
125,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 57 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
133,98
Экономия: -13,14 грн
120,84 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
121,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
135,91
Экономия: -15,09 грн
120,82 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
121,60 грн